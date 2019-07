Sanremo. L’arte, intesa come la capacità di vedere oltre, si è perfettamente concretizzata nell‘ultimo video realizzato da Alessandra Radulescu per l’Aeroclub Savona. Appassionata di fotografia, passa in poco tempo da collaborazioni con storiche discoteche della Riviera alla creazione di video istituzionali.

Amante del volo, prende le prime lezioni di pilotaggio dal padre Gheorghe, pilota privato. L’adrenalina del volare porta i due a sfidarsi e a creare un prodotto unico e di altissima qualità, un vero trailer d’azione, che Alessandra ha curato nel concept, nella regia, nelle riprese e nel montaggio, oltre che ad avere un ruolo di attrice come allieva pilota.

Un video che ha rischiesto molto duro lavoro, soprattutto nella fase di preproduzione, oggi condiviso sui social e visto da migliaia di persone, molte delle quali decideranno prima o poi di provare l’ebrezza del volo.