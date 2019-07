“La Musica Anima Pigna”, nel fine settimana un evento incentrato sul binomio terra e arte

Pigna. da venerdì 19 sino a domenica 21 luglio si terrà la seconda edizione di una manifestazione culturale da non perdere: “La Musica Anima Pigna”. I tre assi dell’evento su cui si fonda il festival: una conferenza interattiva sotto la suggestiva loggia medievale, un atelier destinato ai più piccoli, e i concerti nell’antichissima Piazza Castello dall’acustica naturale assolutamente perfetta.

Venerdì 19 luglio: ore 10 esposizione di prodotti tipici sotto la loggia; ore 18.30 «Uno spartito? A costo che mi paghiate con un pugno di fagioli bianchi !», una visita musicogastronomica sotto la loggia in compagnia di grandi compositori che hanno avuto un legame con la cucina e il folklore italiano ; ore 19.30 aperitivo con prodotti locali (e non solo…) in Piazza XX Settembre; ore 21 «Musiche di altri tempi», un viaggio nel tempo alla riscoperta delle musiche che sono nate a Pigna, in Piazza Castello.

Sabato 20 luglio: ore 15 atelier di costruzione di strumenti musicali destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni nella sala della musica sotto il comune.

Domenica 21 luglio: ore 21 «A forza di essere vento», quando la musica viaggia insieme al vento, lasciando dei messaggi sul suo cammino… in Piazza Castello