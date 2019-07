Sanremo. L’organizzazione della Milano – Sanremo per cicloamatori festeggia la vittoria con cui il professionista Davide Formolo si è laureato Campione Italiano. Il corridore del Team Bora Hansgrohe poche settimane fa è stato il super ospite della 49° edizione partecipando alla serata di apertura in cui è stato premiato dall’UC Sanremo, percorrendo tutto il tracciato da Milano a Sanremo ed assistendo alle premiazioni finali al Palafiori di corso Garibaldi.

Grande è stata l’emozione degli appassionati di ciclismo che hanno avuto modo di trovarsi fianco a fianco con uno dei principali ciclisti italiani lungo le mitiche strade della Milano –Sanremo. Formolo, dimostrando simpatia e disponibilità, non si è mai sottratto, firmando autografi e posando per i tantissimi selfie richiesti dai partecipanti.

«E’ stata una giornata molto bella – aveva commentato Formolo all’arrivo della manifestazione sanremese – In gruppo ho visto tanti stranieri che erano contenti di correre questa manifestazione perché per loro rappresentava un sogno. L’organizzazione è stata spettacolare. Ora la mia preparazione proseguirà in vista del Campionato Italiano e della Vuelta d’Espana».

La Milano-Sanremo per cicloamatori ha quindi portato fortuna a Davide, campione sia a livello sportivo sia umano, e gli augura una seconda parte di stagione con nuovi e meritati successi.