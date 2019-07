Ventimiglia. Il 29 luglio alle 10,30 presso i locali della Bocciofila di Roverino si è svolta la cerimonia, congiunta, di assegnazione dei contributi erogati dalla Fondazione Casartelli-Perraro alle due associazioni ventimigliesi “Unione Bocciofila Roverino“, che ha utilizzato il contributo della Fondazione per il rifacimento di un piccolo parco giochi per bambini all’interno della struttura, e “Ventimigliaviva“, che ha utilizzato il contributo erogatogli per proporre tre serate di intrattenimenti a sfondo culturale, artistico e sociale, all’interno dei musei ventimigliesi e che si svolgeranno durante il calendario estivo.

I presidenti di entrambe le associazioni e rispettivamente Costante Vallepiano e Federico Aime si sono dichiarati soddisfatti e hanno ringraziato il presidente della Fondazione Armando Bosio per il contributo erogato e per l’opera di solidarietà sociale svolta sul territorio comunale.

Erano, inoltre, presenti alla cerimonia anche l’onorevole Flavio Di muro, il vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci, il presidente del consiglio del Comune di Ventimiglia Andrea Spinosi ed i due consiglieri Eleonora Palmero e Franco Mauro.