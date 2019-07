La famiglia Fossati ringrazia tre dottori del Borea: «Per le amorevoli cure prestate al nostro caro Paolo»

Sanremo. In Italia non si parla solo di malasanità, anzi. Capita spesso che i nostri ospedali eccellano, sia nel campo della scienza medica che in quello dell’umanità.

Ad esempio, nella Città dei Fiori, la famiglia Fossati: «Ringrazia per il grande cuore e la grande disponibilità il dottor Federico Costante reparto chirurgia, il suo collega Lorenzo Giordano reparto nefrologia e la dottoressa Chiara Dentone dell’ospedale Borea per le amorevoli cure prestate al nostro caro Paolo Fossati».