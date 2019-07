La compagnia ScherianiMandelli di Milano porta in scena lo spettacolo “Ciao Lucio” ad Arma di Taggia

Taggia. Improvvisamente 7 anni fa Lucio ci ha lasciati. Il piccolo grande uomo che ha cantato la vita, l’amore, il dolore e anche la morte ha giocato d’anticipo come ha sempre fatto in tutta la sua vita ed è andato via. Dove? In alcune canzoni del suo ultimo repertorio se lo domandava spesso e adesso la risposta lui ce l’ha. Cosa possiamo fare per ricordarlo se non cantare le sue canzoni.

Così inizia il viaggio nel mondo di Lucio di Paolo Scheriani, Nicoletta Mandelli e Tonino Scala, che con la compagnia ScherianiMandelli di Milano hanno messo in piedi lo spettacolo “Ciao Lucio” approdato quest’anno nel Milanese arriva anche in provincia di Imperia, questa sera ai Lido Idelmery di Arma di Taggia. Gli artisti con gioia porteranno le canzoni e i ricordi di questo grande cantautore italiano e attraverso la musica le immagini e le parole ci raccontano anche l’uomo dietro Lucio Dalla, quella parte più nascosta che si è evoluta per dare vita all’artista che tutti conosciamo.

La compagnia si esibirà stasera alle 21.15 presso lo Stabilimento Lido Idelmery di Arma di Taggia in una serata gratuita vicino al mare, quel mare che tanto Lucio Dalla amava, posto ideale per ricordarlo e dire ancora semplicemente “Ciao Lucio!”.