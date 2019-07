Sanremo. La Carlin’s Boys, nella splendida cornice dei bagni “Ippocampo” di via Vittorio Emanuele, ha presentato ieri sera il nuovo organigramma della società per la prossima stagione. Il sodalizio neroazzurro matuziano è infatti pronto da neopromosso in Prima Categoria per la stagione calcistica 2019-2020.

Tra le novità è stato svelato chi sarà il nuovo allenatore della prima squadra: Nunzio Barrilà. «Sono felicissimo di questo incarico che la dirigenza mi ha dato – afferma il nuovo mister – Spero di riuscire a rispettare le aspettative di questa società».

La nuova società è composta dal presidente Domenico Muller, dal vicepresidente Valerio De Benedetto, direttore sportivo Fabio Mesiano e Alessandro Grammatica, aiutante tra i ragazzi e la società.

«Spero vivamente di replicare il successo dell’anno scorso, anzi non ci poniamo limiti – dichiara il presidente Muller – Cercheremo di salire di categoria e se ci riusciamo poi valuteremo in base alle nostre forze durante l’arco dell’anno. Non ci poniamo limiti, vogliamo portare la Carlin’s Boys, dove merita di essere portata e dove è sempre stata, a grande livelli. Speriamo di fare un bellissimo campionato come l’abbiamo fatto l’anno scorso».