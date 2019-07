Ventimiglia. Grande successo ieri per l’attesissima Battaglia di fiori Kids, giunta quest’anno alla tredicesima edizione.

Una grande festa con tantissimi bambini, ideata e realizzata per i bambini: che, per la prima volta, potrà contare sulla partecipazione di ospiti d’eccezione, quali il presidente della Regione Giovanni Toti, l’onorevole Flavio Di Muro, l’assessore alla Sanità Sonia Viale, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Giampedrone e l’assessore al Turismo Gianni Berrino.

Il corteo, partito da via Chiappori (palestra ex Gil) si è snodato sul lungomare Oberdan. Sette i carri che hanno preso parte alla sfilata, di cui due bombardieri dai quali sono giunte bordate di coriandoli e petali, e un veliero in fiore realizzato dal Circolo Velico Ventimigliese.

Ad animare la festa sono stati la Banda musicale “Città di Ventimiglia” e l’Orchestra filarmonica “Città di Ventimiglia”. Ma i protagonisti assoluti sono stati i bambini, sui carri e in accompagnamento ai medesimi, in un tourbillon di ritmi, lanci e quell’allegria contagiosa che solo i giovanissimi sanno trasmettere. Sul palco a scandire i tempi, a dare il giusto risalto ai partecipanti e a battagliare Luigi Bruzzone, con la collaborazione di Susanna Catellani.

Le Compagnie carriste ventimigliesi hanno partecipato con i Spunciacurente, i Zuveni di Santa Marta, Cheli d’ina vota, Sgavaudure, i Bumbardei e gli Alpini di Ventimiglia.

Folta la partecipazione delle scuole estive con “Estate al mare” di Michele Maltempo, “Non solo sport” di Daniela Moro, “Vamos alla playa” di Laura Barone. A questi gruppi si aggiungeranno: “Danza emotion” di Cristina Valente, “Ventimiglia calcio” con Fabio Raco, il “Tennis club Ventimiglia” con Elio Gastaldo, il “Judo club” con Antonella Iannucci , il “Circolo velico ventimigliese” con Roberto Lorenzi , ASD Intemelia – Ginnastica artistica con Alina Saffioti e le Ragazze Ventemigliuse.

[Foto di Marco Maiolino]