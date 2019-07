Investimenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici al centro del consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12:30 di venerdì 5 luglio.

All’ordine del giorno la comunicazione del Sindaco relativa al contributo statale per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e il formale assenso all’attribuzione della delega in materia di autorizzazioni per le costruzioni in zona sismica.

La convocazione: Avviso convocazione CC 05.07.19