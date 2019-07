Imperia. Presenza di topi, troppi, sul territorio cittadino e voragine in via Carli, di fronte a Villa Grock. Sono i temi delle question time presentate dai consiglieri comunali del gruppo ‘Progetto Imperia’ Alessandro Savioli e Luca Lanteri.

«Tutti gli anni nel periodo estivo si presenta il grave problema igienico sanitario dovuto alla forte presenza di topi sul territorio comunale, problema che mai come quest’anno si è esteso a dismisura creando situazioni di disagio e anche di pericolo per molte abitazioni e attività assediate dalla presenza di topi», scrivono i consiglieri che additano, almeno in parte, al sistema di raccolta differenziata porta a porta come «attrattiva per i roditori» e chiedono «se e cosa abbia fatto fino a d’ora l’amministrazione oltre l’ordinaria derattizzazione annuale e se siano state valutate le criticità su questa tematica relative al sistema di raccolta porta a porta».

Per quanto riguarda la «voragine attigua al muro di recinzione di Villa Grock presente da oltre un mese», visto che «costituisce una situazione di grave pericolo per il pubblico transito restringendo la careggiata stradale in un punto già di ridotte dimensioni», i consiglieri chiedono un intervento risolutivo immediato.