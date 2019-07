Inquinamento acustico, Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera): «Non si fanno controlli»

Bordighera. Le dichiarazioni di Mara Lorenzi di Civicamente Bordighera sull’inquinamento acustico:

«La crescente e giustificata esasperazione di cittadini e visitatori per l’inquinamento acustico di Bordighera testimonia che quanto fatto ad oggi per alleviarlo è o insufficiente o inefficace. In risposta all’interpellanza di Civicamente Bordighera presentata in consiglio comunale il 26 giugno, il vicesindaco ha ammesso: «Lei ha ragione, i cittadini hanno ragione, noi dobbiamo impegnarci».

Ricapitoliamo qui quanto emerso in consiglio comunale per far sapere al pubblico che cosa monitorare verso l’auspicata soluzione del problema.

L’interpellanza era indirizzata ai problemi di rumore e degrado causati dai motociclisti che hanno fatto di via Romana e via dei Colli un circuito di gare notturne con sosta “ristoratrice” al Belvedere del Carillon.

Al nostro suggerimento di implementare come in altre città italiane controlli su strada con ispezioni delle marmitte dei motorini, seguite da misurazioni del rumore da parte di officine autorizzate, ed eventualmente pesanti sanzioni e confisca dei mezzi, il vicesindaco ha risposto che questo si fa anche a Bordighera. Qui rimaniamo perplessi: perchè Bordighera non ha risultati? La probabile risposta e’ sempre la stessa: I controlli non si fanno, o non sono sistematici.

Ma nasce un poco di speranza nell’apprendere che la polizia municipale di Bordighera avrà in forza per l’estate 4 agenti addizionali, ed istituirà un turno serale-notturno. Da questo ci aspettiamo che uno o più vigili del turno serale ricevano il mandato di controllare sistematicamente velocità e rumore dei motocicli; il numero delle sanzioni indicherà l’impegno ad eseguire i controlli.

Inoltre, il Sindaco ha condiviso con il consiglio comunale il suggerimento del Prefetto di Imperia di identificare nel regolamento di polizia municipale aree cittadine che meritano speciale tutela, e permettono perciò alle forze dell’ordine di intervenire con sanzioni e allontanamento contro chi crea disturbo in tali aree. Presenteremo una Mozione per aggiungere la via dei Colli e il Belvedere del Carillon alle zone identificate nel cosiddetto Daspo Urbano votato dal consiglio comunale di Bordighera il 5 febbraio.

Difendere cittadini e visitatori dall’inquinamento acustico che diminuisce la qualità della vita è richiesto dalla legge dello Stato (legge 447/1995), e dallo Statuto della Città di Bordighera (art. 5). Ci sarà riconoscenza per un’amministrazione che perseguirà gli obiettivi di legge con misurabile successo».