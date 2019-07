Sanremo. Inizia nel pomeriggio di venerdì 5 luglio l’esperienza della giovane squadra italiana impegnata sui campi del Tennis Sanremo di corso Matuzia con le coetanee portacolori della Svizzera secondo la formula due singolari

e un doppio.

Nella foto del prof. Raneri, con lo striscione di benvenute, si vede da vicino sorridente il trio composto da Anna Paradisi, Federica Urgesi e Benedetta Sensi seguito in campo dal maestro Fit Cristian Vinco. Ingresso libero per gli

appassionati, oltre alle azzurre e alle svizzere sono impegnate nei quarti di finale, le giovani della Serbia, Rep.Ceca, Slovacchia, Grecia e Ucraina. Vale la pena ricordare che la” selezione “per arrivare a Sanremo ha visto in gara 65

nazioni. «Buon divertimento!!!» – afferma Eduardo Raneri.