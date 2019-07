Indomita Sanremo dopo lo stop estivo estivo ritorna a settembre con grosse novità

Sanremo. Indomita Sanremo, dopo un anno ricco di emozioni nella nuova location da poco inaugurata, si ferma ufficialmente per la pausa estiva.

Ma non sarà una pausa di riposo, anzi. Si sta preparando per la nuova stagione 2019/20 che ripartirà con grandissime novità a partire dalla prima settimana di settembre.

Massimo riserbo sulle novità in questione: ma il presidente David D’Ambrosio, tiene a precisare che verranno mantenute le linee guida di quest’anno come negli anni precedenti e anticipa che, tanto per ricominciare migliorandosi, ci saranno dei corsi in più, sia per adulti che per bambini. E poi una novità unica nel suo genere fatta per soddisfare proprio tutti gli atleti: non solo quelli dell’associazione.

“È una formula di allenamento sulla quale sto riflettendo già da diverso tempo – spiega D’Ambrosio – ma solo da quest’anno avrò finalmente la possibilità di realizzarla. Durante la stagione sportiva che adesso è giunta al termine ho realizzato una palestra nuova e super attrezzata esclusivamente dedicata alle arti marziali. Quest’anno realizzerò questa nuova realtà, sicuro che il riscontro sarà di assoluto gradimento”.

