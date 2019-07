Bordighera. Con i suoi oltre trenta metri di lunghezza, lo yacht di lusso Kohuba, ha fatto bella mostra di sé davanti alla costa della ‘Città delle palme’. Costruito nel 2016 dalla Princess, il Kohuba è uno dei più lussuosi yacht con timoniera rialzata al mondo.

In grado di accogliere 10 ospiti e cinque membri della crew, lo yacht può raggiungere i 24 nodi di velocità.

Il Kohuba non è in vendita, ma può essere noleggiato. Il suo prezzo? 80mila euro a settimana in estate e 85mila in inverno.