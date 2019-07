In Liguria le case vacanza convengono

Le vacanze estive in Liguria continuano ad essere ambite da moltissimi turisti italiani ed anche europei. Una offerta di ricettività tra le migliori del BelPaese, una tradizione ormai datata rende la nostra regione una delle migliori per trascorrere le vacanze. Questo anno la scelta dei più ricade sulle case vacanza magari cercate attraverso Holidu, noto portale dedicato al settore. E’ proprio Holidu che ha recentemente condotto una analisi statistica interessante.

Casa vacanze: in Liguria per risparmiare

Sembra incredibile ma è vero: affittare una casa vacanze per trascorrere le ferie in Liguria costa meno che altrove. Nelle regioni del nord di Italia l’affitto medio giornaliero per una casa vacanze è tra i 130 ed i 100 euro giornalieri, nella nostra regione si trovano tantissime offerte a prezzi anche inferiori ai 100 euro. In altre regioni si spende molto di più ad esempio in Veneto​ si pare da un costo massimo di 177 e si arriva ad uno minimo di 129 euro, in ​Toscana, non nord ma regione confinante si spendono tra i 149€ e i 101 euro mentre la turistica​Emilia-Romagna​ propone offerte tra le 138​ e i 106 euro.

Posti letto boom in casa vacanze

E’ quasi mania casa vacanza, in tutta la regione la crescita dell’offerta è esponenziale. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato il caso di Terzorio dove i posti letto in casa vacanza sono di gran lunga superiori all’offerta alberghiera storica.

Se la disponibilità di posti letto fa salire la presenza turistica diventando un fattore interessante per l’economia locale è anche vero che avere una seconda casa da mettere sul mercato diventa una possibilità di business importante.

Piace la possibilità di avere la casa a disposizione tutto l’anno e di offrirla al turista solo quando è di gradimento al titolare. Non avere un inquilino fisso ma poter essere libero di avere date in cui usufruire della seconda casa è molto gradito.

Crescono dalle nostre parti gli investitori esteri che scelgono di acquistare vecchie ville indipendenti o anche solo un appartamento da ristrutturare in modo da poter godere del mite clima della Liguria e quando è tempo di incassare offrire la propria abitazione al turista.

Amici a 4 zampe: più facile in casa vacanza

Quasi tutti ormai abbiamo un amico a quattrozampe e trovare un pet sitter di estate diventa difficile, la soluzione pensione non piace più: portarlo in vacanza è obbligo.

La nostra terra è da sempre amante degli animali tanto è vero che questo anno il 19% dei turisti registrati viaggia al seguito con un cane. Le case vacanza della Liguria molto spesso sono pet friendly, i gestori offrono tutto ciò che serve per far trascorrere anche all’amico a quattro zampe una vacanza indimenticabile.

Inoltre, come ha recentemente segnalato la Coldiretti, la nostra è la regione ideale infatti oltre alle tante spiagge attrezzate per chi viaggia con il cane, è possibile fare, nell’entroterra percorsi e passeggiate che vanno bene per tutti. Anche i ristoranti ed i bar sono molto disponibili ed attrezzati per ospitare proprietario e amico a quattro zampe.