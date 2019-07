Imperia, truffatori in agguato a Porto Maurizio: l’allarme corre sui social e nelle chat

Imperia. Un post vocale di allerta sta girando in queste ore sui social e nelle chat di WhatsApp, in particolare in quelle dei commercianti di Porto Maurizio.

Una voce nota denuncia il tentativo di avvicinamento da parte di cinque malintenzionati, forse stranieri, in strada o alla porta degli esercizi commerciali che, con la scusa di raccogliere fondi per una associazione benefica, si intrufolano all’interno con l’intenzione di mettere a segno furti.

I cinque sarebbero stati “attenzionati” anche dalle stesse Forze dell’ordine e si muoverebbero a bordo di una Bmw di grossa cilindrata coi vetri oscurati.