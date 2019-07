Imperia, tre serate di musica al Parasio. L’assessore Roggero: «Appuntamento suggestivo da non perdere»

Imperia. Sono in arrivo tre serate di grande musica in piazza Parasio a Imperia. Dal 31 luglio al 2 agosto è in programma nel centro storico di Porto Maurizio la prima edizione del “Paraxiu Summer Vibes“. L’evento, a ingresso gratuito, vede la direzione artistica del maestro Christian Lavernier.

«Saranno tre serate di grande suggestione, dove la bella musica si fonderà con il fascino del Parasio», sottolinea l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. «Apriamo con un artista importante come Fabio Testi e proseguiamo con ospiti di livello internazionale. La nostra amministrazione, a partire dal sindaco Claudio Scajola, ha dimostrato di credere fortemente nel rilancio del centro storico. Questa iniziativa fa parte dell’idea di Città Viva che abbiamo in mente».

IL PROGRAMMA

31 LUGLIO, ORE 21.00

Concerto d’amore in versi

Fabio Testi (voce) accompagnato da Andrea Candeli (chitarra) e Stefano Maffizzoni (flauto)

1 AGOSTO, ORE 21.00

“EL AMOR”

Manuel Tevar & Laura Sierra Ramos, Iberian & Klavier Du (piano a quattro mani)

2 AGOSTO, ORE 21.00

“GUITAR SOLO”

Jerzy Chwastyk (chitarra)

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno dell’Oratorio di San Pietro.