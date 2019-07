Imperia, tentato omicidio aggravato: il 23enne che ha accoltellato la madre resta in carcere

Imperia. Il gip Anna Bonsignorio ha convalidato ieri l’arresto del 23enne accusato di tentato omicidio aggravato per aver accoltellato la madre sessantenne in località Torrazza, nella notte tra il 3 e il 4 luglio. Per il giovane, con alle spalle diversi ricoveri in strutture psichiatriche, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il pm Lorenzo Fornace ha chiesto una perizia psichiatrica in sede di incidente probatorio: richiesta alla quale si è associato il legale difensore del 23enne, l’avvocato Giovanni Di Meo. La perizia dovrà far luce sulla capacità di intendere e volere del giovane al momento dell’atto e la possibile pericolosità sociale dello stesso. A giorni verrà fissata una nuova udienza per conferire l’incarico a uno psichiatra.

Nel corso dell’interrogatorio, il ragazzo si è mostrato collaborativo, rispondendo alle domande del pm al quale ha detto di non ricordare nulla di quanto successo quella notte, quando ha ferito la madre al seno, a una mano, alle labbra e all’addome. Tra le ipotesi, quella che abbia agito in preda a un raptus, visto che a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, prima dell’accoltellamento non c’è stata nessuna lite in famiglia. A trovarlo, mentre vagava per strada in stato confusionale con la maglietta ancora sporca del sangue della madre, sono stati i carabinieri, che lo hanno subito arrestato.

Il giovane è accusato di tentato omicidio con le aggravanti dei futili motivi e di aver agito contro la propria madre.