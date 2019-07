Imperia. «I lavori sono iniziati il 12 giugno, le strutture montate, la fognatura collegata, la doccia funziona, mancano i braccioli per la sedia speciale che arriverà mercoledì. Domani alla firma una convenzione con lo stabilimento vicino per i bagni. In acqua caleremo due pedane in mare». L’assessore alle spiagge Laura Gandolfo replicando alla interpellanza presentata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle ha annunciato Maria Nella Ponte nell’ambito del question time odierno ha preannunciato l’apertura della spiaggia attrezzata per i disabili entro la settimana prossima.

In consiglio comunale anche una delegazione della Giraffa a Rotelle che attraverso le parole della presidente Michela Aloigi si è dichiarata soddisfatta della possibilità per i disabili di avere uno spazio a disposizione.