Imperia. Sopralluogo ok nella tarda mattinata di oggi in via Siffredi Comune e “Giraffa a rotelle” l’associazione che si batte per i diritti dei disabili.

Presenti per l’amministrazione l’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino, il dirigente Alessandro Croce e il geometra Flavio Mela.

di 10 Galleria fotografica Sopralluogo Comune Giraffa a Rotelle sede Inps









Dopo oltre un’ora di consulto le parti hanno trovato un accordo: grazie all’installazione di apposite passerelle il marciapiede sarà elevato a livello strada per permettere a chi si muove in carrozzina di poter accedere ai locali dell’Inps.

Ora si attende solo il via libera dell’ufficio Viabilità e del comandante della Polizia municipale Aldo Bergaminelli che non dovrebbero tardare. Tempi previsti di realizzazione entro il mese prossimo.

Ieri una delegazione della “Giraffa” guidata da Michela Aloigi e Lucio Garzia aveva improvvisato una sorta di blitz in Comune per rappresentare il problema che si protrae da anni ed era stata ricevuta da Carlo Sacchetti capo di Gabinetto del sindaco Claudio Scajola.