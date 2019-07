Imperia si trasforma in una milonga per una notte: serata di tango argentino sul porto di Oneglia

Imperia. Giovedì 11 luglio, piazza De Amicis si trasformerà in una milonga a cielo aperto. Dalle 21 fino a mezzanotte è prevista infatti un’iniziativa di danza itinerante, in particolare tango argentino. L’evento, presente nel calendario estate 2019 della città di Imperia, è organizzato dall’Asd “Tango di Ponente” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

«Imperia viva significa far vivere tutti i luoghi della città e dare spazio ai diversi tipi di intrattenimento – sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo - Il tango argentino è capace di emozionare non solo chi balla ma anche chi lo osserva. Ritengo che sarà una serata affascinante in un contesto splendido di fronte al porto di Oneglia».