Imperia. Un ragazzo imperiese di 20 anni che viaggiava in sella alla propria moto da cross, una Ktm 350 di cilindrata, si è scontrato con un camion che stava entrando nell’autoporto. E’ successo intorno alle 21 ai Piani, in via Allende.

Il giovane, A.C., soccorso dal personale sanitario del 118 e dalla Croce Bianca di Imperia è stato trasferito in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando centrale e la polizia stradale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

di 9 Galleria fotografica Scontro camion moto Imperia









L’incidente ha riacceso le proteste dei residenti, che da tempo, tramite il comitato Val Prino, chiedono che venga eliminato l’autoporto, visto che la strada, molto trafficata, è considerata pericolosa.