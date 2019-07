Imperia. L’affidamento del servizio di pulizie degli immobili comunali alla Seris, società le cui quote appartengono integralmente al Comune trova favorevole anche l’opposizione, almeno quella rappresentata dal Partito democratico.

Dice, infatti, Fabrizio Risso (Pd): «Oltre a un risparmio permette di tutelare maggiormente i lavoratori, soprattutto quelli con un minor numero di ore assegnate che potranno integrare il loro stipendio. Voteremo favorevolmente alla pratica. Già durante la nostra amministrazione avevamo ampliato l’oggetto sociale proprio a questo scopo».

Il risparmio per le casse di Palazzo civico si aggira sul 23 per cento per un ammontare di spesa di 64mila euro a fronte degli 85 spesi fino ad oggi.

I dipendenti della Seris si occuperanno del servizio di pulizia nel Palazzo comunale, Comando Polizia municipale, ex Cremlino di piazza Dante, Carpe Diem, Ridotto Teatro Cavour, Villa Faravelli, Biblioteca civivca “Lagorio”, Osservatorio meteo, Pinacoteca, Museo del Presepe.

Il provvedimento approvato in giunta approderà in Consiglio comunale nella seduta in programma lunedì prossimo.

Viene prorogato alla stessa Seris anche il servizio di refezione scolastica.

Nel 2018 la Seris ha distribuito la bellezza di 235.81 pasti agli alunni delle scuole cittadine per un costo complessivo di produzione che supera il milione di euro.

Per la società lavorano una settantina di dipendenti.