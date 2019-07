Imperia, scontro auto-scooter davanti al Palasalute: due giovani feriti in ospedale

Imperia. Non ha avuto per fortuna gravi conseguenze l’incidente avvenuto nella mattinata di oggi in via Acquarone a Porto Maurizio davanti al Palasalute.

Per cause in via di accertamento una Ford Fiesta è venuta in contatto con uno scooter con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza che sono stati trasportati in codice giallo e in codice verde al Pronto soccorso dell’Ospedale del capoluogo dai mezzi della Croce Bianca e della Croce Rossa.

Strisciando a terra il mezzo a due ruote ha finito la sua corsa contro una fila di motorini parcheggiati gettandone alcuni a terra per effetto carambola.

Presente una pattuglia della Polizia municipale per la ricostruzione della dinamica del sinistro.