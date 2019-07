Imperia, rubano smartphone e scappano: alla Polizia uno dice di chiamarsi Superman

Imperia. Nella mattina di sabato la Squadra Volante della Questura di Imperia, mentre si trovava a transitare sul lungo mare di Oneglia, veniva fermata da un soggetto che chiedeva aiuto. L’uomo, piuttosto agitato, ha raccontato di lavorare presso un centro revisioni lì nei pressi e di essere appena stato derubato del proprio telefono cellulare da parte di due stranieri di cui dava una compiuta descrizione agli operatori.

Immediata la diffusione della descrizione dei ladri via radio, ai colleghi delle volanti impegnati nel controllo del territorio.

Dopo poco veniva segnalata la presenza di un’auto con targa francese e tre individui a bordo, due dei quali corrispondenti a quelli ricercati. La Volante è giunta sul posto e al suo arrivo i 3 uomini hanno tentato di darsi alla fuga, venendo tuttavia immediatamente fermati dai poliziotti.

Gli stranieri hanno cercato di liberarsi di un oggetto facendolo cadere a terra, ma il gesto non è sfuggito ai poliziotti che hanno recuperato così lo smartphone appena rubato all’uomo che poco prima aveva chiesto aiuto.

All’interno del veicolo in uso ai malfattori sono state trovate anche tre penne Mont Blanc del valore complessivo di 1200€, sulle quali sono in corso accertamenti.

All’atto dell’identificazione, i tre stranieri, tutti di origine romena, uno di 20 anni, uno di 27 e il terzo di 34, tentavano di aggirare gli operatori sulla propria identità, in particolare il più adulto affermava di chiamarsi Superman.

La Volante accompagnava i fermati presso gli uffici della Questura ove, dopo averli sottoposti a rilievi foto dattiloscopici dai quali emergeva per tutti la presenza di precedenti di polizia, venivano denunciati per furto aggravato in concorso.

Nei confronti dei due materiali autori del furto del telefono cellulare veniva altresì emesso un Foglio di via dal territorio della provincia di Imperia, provvedimento di competenza del Questore.