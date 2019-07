Imperia. Partenza da via Cascione a Porto Maurizio per la quarta edizione del raduno “Ciappa Ciappa 2.0“, organizzato da Harley Davidson Italian Club – Liguria in collaborazione col Comune.

Le Harley si sposteranno da Porto Maurizio faranno tappa nell’immediato entroterra imperiese, ad Arzeno d’Oneglia.

Al ritorno riattraverseranno la città per poi concludere il giro a San Lorenzo al Mare.

«Quella per i motori -sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo una passione autentica e gli imperiesi hanno risposto in maniera molto positiva agli eventi di questo genere che abbiamo proposto Un grazie sentito va agli organizzatori per l’impegno e la costanza. Sono certo che sarà una bella giornata di festa».