Imperia, prende una pigna con la ruota e finisce fuori strada. Ciclista in codice rosso all’ospedale

Imperia. Una giovane ciclista è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale. Verso le 18.15 è caduta per alcuni metri sottostava, sull’Aurelia in località Barbarossa.

L’incidente è stato provocato da una pigna che, colpita con la ruota anteriore della bici. ha fatto perdere il controllo del mezzo alla ragazza, che ha poi riportato un preoccupante trauma cranico. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automatica.

In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco, fatto poi rientrare perché gli operatori sanitari sono riusciti a stabilizzare la paziente in loco.