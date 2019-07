Imperia, potenziato l’organico della Postale: applicati due “superpoliziotti” specializzati in reati informatici

Imperia. Potenziato, nell’ambito del piano di riorganizzazione delle forze dell’ordine del ministero dell’Interno, l’organico della polizia postale di Imperia.

Scongiurata, dunque, l’eventualità della chiusura, la sezione si potenzia con l’innesto dell’organico di due “superpoliziotti” specializzati in informatica e telecomunicazioni.

La salvaguardia dei presidi sul territorio è stata una battaglia portata avanti in questi anni dal sindacato Sap di cui è esponente l’ispettore Ivan Bracco a capo della sezione del capoluogo.

Grazie, infatti, alle attività poste in essere da esperti informatici in uniforme, come per esempio le intercettazioni, vengono perseguiti reati odiosi come la pedofilia in rete, ricatti informatici, truffe, ma anche delitti nel campo finanziario, fiscale e contro la pubblica amministrazione.