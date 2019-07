Imperia, Pietro Minasso: «Sono molto contento di vestire la maglia neroazzurra»

Imperia. Attaccante esterno, classe 2001, cresciuto nel vivaio del settore giovanile dell’ormai ex Argentina Arma per poi passare alla Sanremese. E’ questo il profilo del nuovo acquisto dell’Imperia per la stagione 2019-20, Pietro Minasso. Un giovane che ha però esordito anche in serie D, con la maglia della Sanremese, contro Arconatese. Pietro Minasso è contento, nato e cresciuto ad Imperia, di vestire la maglia della propria città.

Ecco il suo commento:

“Sono molto contento di vestire la maglia dell’Imperia quest’anno, anche perché Imperia é la mia città, dove sono nato e quindi vestendo questa maglia sarò ancora più motivato a giocare e a fare una corsa in più per i miei compagni. Gli obbiettivi di quest’anno sono quelli di: fare più presenze possibili con questa maglia, aiutare i compagni a raggiungere i nostri obbiettivi e infine, forse quello più gratificante, cercare di portare più gente possibile allo stadio “Nino Ciccione” a vedere l’Imperia. Dalla stagione non mi aspetto nulla nel senso, se mi allenerò e sarò costante giocherò. Dipende solo da me”.