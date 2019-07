Imperia. Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione della piscina comunale Felice Cascione di Imperia. Gli interventi sono finalizzati alla manutenzione straordinaria e al ripristino di porzioni degradate della copertura che saranno sostituite con materiali in grado di garantire migliori prestazioni di efficientamento.

Nel dettaglio, si procederà al rifacimento della copertura esistente con una nuova membrana a doppio telo, al ripristino della struttura in legno lamellare, alla sostituzione della vetrata lato sud e alla posa di un nuovo manto impermeabilizzante. È previsto inoltre il rifacimento della pavimentazione della vasca, del bordo e dell’area circostante. Grazie a questi lavori la struttura sarà efficiente dal punto di vista energetico, tanto da permettere una riduzione dei costi di almeno il 40%.

A realizzare le opere, che dovranno terminare entro 160 giorni, è il raggruppamento di imprese Sporturf, guidato dalla Fadini Impianti Srl di Milano, che si è aggiudicato l’appalto dal 1 milione e 700 mila euro con un ribasso del 37,26%.

«È un progetto che abbiamo studiato con attenzione, migliorandolo a ogni riunione, con l’obiettivo di abbattere nella maniera più incisiva possibile i costi, a vantaggio della collettività», spiega il sindaco Claudio Scajola. «La struttura potrà riaprire prima della fine dei lavori, in quanto l’ultima fase degli interventi non andrà a incidere con la regolare attività dell’impianto. Crediamo che al termine di queste opere la piscina sarà in grado di sprigionare tutto il proprio potenziale e fare da traino alla vocazione sportivo-turistica di Imperia».

«La nostra piscina ha dimostrato, ancora di recente, di essere un impianto di primo livello, in grado di ospitare eventi importanti come il Settebello. Questi lavori sono certamente un’ottima notizia e credo siano anche il modo migliore per festeggiare la recente promozione delle ragazze della Rari Nantes in A2», commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo.