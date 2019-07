Imperia, operazione ‘Patroclo’. Vicepremier Salvini: «Tolleranza zero per i furbetti dell’accoglienza»

Imperia. «Arrestate 4 persone che, facendo business sulla pelle degli immigrati, si erano intascate 1,3 MILIONI di euro. Altro che solidarietà…». E’ il commento, sulla propria pagina Facebook, del vicepremier Matteo Salvini alla notizia dei risultati dell’operazione Patroclo che ha portato in carcere quattro persone, con altri tre indagati a piede libero e sequestri per 1,3 milioni di euro.

Salvini si è complimentato con «la Guardia di Finanza e la magistratura per l’operazione». E ha aggiunto: «TOLLERANZA ZERO per i furbetti dell’accoglienza. Avanti così».