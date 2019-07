Imperia. E’ scioccante il contenuto delle telefonate intercettate dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini per l’Operazione Patroclo, che ha portato all’arresto di quattro persone e a tre indagati in stato di libertà, oltre al sequestro di beni per 1,3 milioni di euro.

Le telefonate, intercorse tra Gianni Morra e la compagna Emanuela De Mita, così come tra Morra e l’avvocato Guido Tabasso. Il 29 dicembre 2017, ad esempio, il deus ex machina dell’associazione criminale, Gianni Morra, diceva alla fidanzata: «Polmone costa un euro, un euro e mezzo al chilo… costa niente…». E alle affermazioni scettiche di lei: «Non pensavo lo mangiassero!», Morra risponde: «No, no! Lo mangiano il polmone…cuore, polmone, quella roba lì…costa poco, costa meno del pollo…».

E ancora, sempre Morra, il 4 gennaio 2018: «Centoventi [migranti] per 30 vuol dire che fanno 3.600 euro al giorno […] per 31 giorni sono 111mila euro al mese…». «Bon, quindi fa già una bella cifra, eh?». «Sì, diciamo che poi hai le spese per i pasti, per queste cose qua… però…». «Cinquan… cinquanta e cinquanta!».

La coppia Morra-De Mita ‘esultava’ per l’arrivo dei soldi il 29 marzo 2018: «…allora eeh, sia su Ubi che su San Paolo i soldi sono già arrivati…». Risposta: «Sì, girali, girali! quanti sono arrivati?», «25 da una parte e 25 dall’altra…».

A testimoniare le umiliazioni e le percosse subite dai migranti, c’è poi un’intercettazione realizzata il 9 febbraio 2018, quando l’avvocato Tabasso chiede: «Vanno bene?», e Morra risponde: «…nella riunione, io seduto e loro tutti in piedi. A un certo punto dico ‘questa è una famiglia’, qua e là, su e giù. Esce fuori uno con il dito puntato e mi dice: ‘il business è tuo, guadagni te i soldi’ […]. L’ho preso per i capelli, gli ho tirato un calcio nelle giunture delle gambe, si è inginocchiato da solo…». L’avvocato: «…eeh appunto…». Ancora Morra: «… subito, subito!!, poi stava andando via questo qua e altri due un po’ “schiena”, vieni un po’ qua!!, vai a cambiarti va!! che adesso ti faccio diventare bianco, dai il bianco, ai muri! …».