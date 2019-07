Imperia, muore in casa a 70 anni: trovato dopo 10 giorni. Probabili cause naturali

Imperia. Tragedia della solitudine a Porto Maurizio: vittima un uomo di 70 anni ritrovato morto nel suo appartamento all’inizio di corso Roosevelt nei pressi del plesso scolastico di piazza Roma.

A lanciare l’allarme nel primo pomeriggio di oggi sono stati i vicini che da una decina di giorni non vedevano più l’uomo che viveva da solo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura. Impossibile stabilire le cause decesso, risalente ad almeno 10 giorni fa a causa dello stato di decomposizione della salma, anche se la morte per cause naturali è la più probabile.