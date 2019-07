Imperia. Un uomo di 85 anni è stato soccorso dal personale del 118 e dalla Croce Bianca di Imperia dopo essersi sentito male alla foce di Porto Maurizio in via del Ponte nei pressi di via Nizza.

L’anziano aveva provato a fare il bagno quando ha accusato un malore, i bagnanti non appena si sono accorti delle difficoltà in cui l’uomo si dibatteva hanno immediatamente avvertito i soccorsi. L’ottantacinquenne è stato trasportato all’ospedale di Imperia in codice rosso.