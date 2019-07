Imperia, la preside Zappulla è ufficialmente sospesa 12 mesi. Stamane la notifica

Imperia. Anna Rita Zappulla è ufficialmente sospesa 12 mesi dall’incarico: il provvedimento le è stato notificato stamane dai carabinieri del Comando Provinciale, nella caserma “Somaschini”. Questo atto viene dopo che la Suprema Corte di Cassazione, a Roma, aveva respinto la richiesta del Procuratore Generale che il giorno precedente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione.

Il verdetto per la preside di due istituti scolastici (uno a Imperia, l’altro a Sanremo) è arrivato nella tarda serata di martedì. Il 13 aprile scorso, la donna, era stata arrestata con l’accusa di peculato, per aver viaggiato in Francia con l’auto di lavoro.