Imperia, incendio danneggia il campetto in sintetico dei Piani

Imperia. Intervento dei vigili del fuoco dal comando provinciale, verso le 15.30, per un incendio in via Carlo Alberto Dalla Chiesa che ha coinvolto anche il campetto da calcio a 5 dei Piani.

Il rogo è partito da alcune sterpaglie e legna tagliata a fianco dell’impianto sportivo. Parte della copertura in sintetico del campo e una porta, sono state danneggiati dalla fiamme, nonostante il repentino intervento dei pompieri.