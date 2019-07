Imperia, in arrivo una doppia serata “Beach movie”: su Facebook la scelta dei film da proiettare

La città di Imperia organizza per il 15 e 17 agosto una doppia serata “Beach movie” presso la spiaggia libera attrezzata “Ex Sorriso d’Italia” di Borgo Marina. La prima serata è dedicata ai bambini, la seconda ai più grandi.

A decidere quali film proiettare saranno i cittadini, che possono scegliere tra tre diverse proposte per ognuna delle due serata. Per il 15 agosto la scelta è tra: “La Sirenetta”, “Alla ricerca di Nemo” e “Oceania”. Per il 17 agosto la scelta è tra: “Pirati dei Carabi – Oltre i confini del mare”, “Sapore di te”, “Un’estate al mare”.

Si può votare sulla pagina Facebook della città di Imperia. Qui il link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2443584325721401&id=134068506673006. Il sondaggio resterà aperto sino alle 23.59 di sabato 27 luglio.