Imperia. Questa sera sabato 27 luglio alle ore 21 il prestigioso Quintetto di ottoni della West Texas University sarà il protagonista del terzo concerto del Festival internazionale Serate Organistiche Leonardiane presso il Duomo di Imperia Porto Maurizio.

In collaborazione con il M° Giorgio Revelli all’organo l’ensemble di ottoni proporrà un programma

di circa 400 anni di musica con pagine di Praetorius, Bach, Gabrieli, Gigout. Il quintetto della West Texas University è formato da Dr William Takacs, tromba, Dr Russ Teweleit, tromba, Dr Guglielmo Manfredi, corno, Dr John Shanks, trombone e Dr Jeremy Lewis, tuba. I musicisti sono tutti docenti dell’ Università West Texas A&M, con sede a Canyon, Texas, USA. I membri del Quintetto hanno ottenuto le loro lauree e dottorati in diverse prestigiose Università americane quali The University of Alabama, Florida State University, Indiana University, the University of Miami, The University of Oklahoma, and Texas Tech University.

Loro sono le prime parti dell’Amarillo Symphony Orchestra, e l’Amarillo Opera, ma hanno suonato con altre orchestre e artisti come la Pensacola Symphony Orchestra, la Toledo Symphony Orchestra,

Orquesta Sinfonica de Trujillo (Peru), Mannheim Steamroller, the Temptations, the New World Symphony, Carlo Felice Opera, Pitbull, Pink Martini, San Antonio Symphony, Alabama Symphony,

Mississippi Symphony, e la Fort Wayne Philarmonic, Southwest Symphony, Bob Hope, Tommy

Tune. Come Quintetto hanno suonato in svariate sedi ed eventi americani quali Texas Music

Educators Association Conference, the National Association of College Wind and Percussion

Instructors Conference, the University of Oklahoma, Oklahoma State University, the University of

North Florida, Valdosta State University, Florida State University, and the University of Florida.Dal

2019 hanno inoltre cominciato una importante collaborazione musicale in ambito internazionale

con il M° Giorgio Revelli Dal Gennaio 2016 è stato nominato responsabile degli eventi culturali

musicali e direttore del coro del Duomo Concattedrale San Maurizio di Imperia Porto Maurizio.

Nel 2012 è stato nominato unico giurato rappresentante dell’Italia nel prestigioso Concorso Internazionale di improvvisazione che si tiene nella storica Abbazia di San Colombano a Luxeuil in

Francia e dal 2013 è stato nomintato unico membro italiano del Comitato Scientifico del concorso

come responsabile della sezione italiana. La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, in Europa, in America del Sud, USA ed in Canada, ospite di prestigiosi festival internazionali (festival internazionale di Montpellier, Festival organistico indrnazionale dell’Uruguay, festival musicale dell’Università di Pittsburgh, Festival della King’s Chapel di Boston, Festival organistico di New York per citarne alcuni). Da sottolineare nel 2019 l’invito del MAHN (Museo di Arte e storia di Neuchatel in Svizzera) per suonare il prestigioso clavicembalo Ruckers che fu di Maria Antonietta. L’ingresso è libero