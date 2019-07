Imperia, il mondo dei motori piange la scomparsa di Isidoro Piana

Imperia. La città piange la scomparsa di Isidoro Piana, meglio conosciuto come “Doro”.

Piana lascia un enorme vuoto in particolare tra gli appassionati di motorismo ne conoscevano ed apprezzavano la passione e la bravura di elettrauto nel risolvere i problemi più complessi. Pur essendo in pensione e colpito da una grave malattia, Doro non ha ma smesso di rispondere a tutte le richieste degli amici che lo chiamavano per una preziosa consulenza in particolare sui motori d’epoca.

Nella sua storica officina in piazza De Amicis, rimasta in attività per oltre 50 anni, Isidoro Piana ha svolto il suo lavoro con passione e dedizione.

«Alla sua famiglia – scrive il presidente di Autostory Giuseppe Lo Sicco – rivolgiamo tutto il nostro affetto e le più sentite condoglianze».

I funerali si terranno domani, martedì 9 luglio, alle ore 10 presso la Basilica di San Giovanni di Oneglia.