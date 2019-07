Imperia. Venerdì 5 luglio alle 19 nella storica sede del Circolo Parasio di Imperia il Coro Polifonico Cantores Bormani ha festeggiato i suoi 40 anni di attività.

Una festosa e a tratti commossa celebrazione ha ricordato il quarantennale lavoro del coro e tutti coloro che vi hanno partecipato, alcuni dei quali purtroppo hanno lasciato un vuoto e sono stati ricordati con affetto.

Presenti all incontro i presidenti delle associazioni che a vario titolo hanno collaborato con il coro: Giacomo Raineri per il Circolo Parasio, Francesco Vatteone per il Circolo Amici della Lirica, Bruna Borelli per il Comitato di Sotto Tina e Gianni Zachariadakis per la Confraternita di San Pietro.

Il sindaco Claudio Scajola ha fatto petvenire un messaggio di saluto ed augurio per il futuro artistico del Coro.

Domenica 7 luglio alle 21 si terrà il concerto itinerante per il Parasio con la partecipazione della Open Orchestra e gli interventi storici del Comitato di Sotto Tina