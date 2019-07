Imperia, i ragazzi dell’Isah protagonisti della rassegna teatrale e musicale “Porte Aperte alla Musica 2019″

Imperia. Anche quest’anno i ragazzi dell’Isah saranno protagonisti della rassegna teatrale e musicale “Porte Aperte alla Musica 2019″, la 18a consecutiva organizzata dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Imperia

con preziosa la collaborazione dell’Associazione Global Art Studio Onlus di Diano Marina presieduta dal

prof. Adriano Strangis e il Comune di Imperia che ha patrocinato l’iniziativa insieme alla Regione Liguria e

alla Provincia di Imperia.

La rassegna fu ideata per la prima volta nel 2002 in occasione del 150esimo anniversario dalla fondazione dell’Isah allora Regio Istituto Sordomuti per aprire le porte del centro alla cittadinanza. Da diversi anni ormai, al contrario, i ragazzi dell’Isah sono i protagonisti di serate importanti negli angoli più caratteristici di Imperia, consolidando la loro piena integrazione nel tessuto cittadino. Tre le serate programmate da giovedì 4 luglio a sabato 6 luglio alle 21.

Collaudata la splendida location (alla radice del molo corto del Porto di Imperia Oneglia ), il palco, le scene, le luci e gli effetti speciali, ma soprattutto i protagonisti principali di tutte le serate: i ragazzi dell’Isah che dopo un anno di lavoro fianco a fianco ai loro terapisti e alcuni volontari professionisti del mondo dello spettacolo hanno realizzato una serie di serate mozzafiato.

18 anni insieme in un viaggio magico e stupefacente con tante persone che ci hanno accompagnati e sostenuti portando la loro arte, la loro professionalità, il loro cuore, la gioia di esserci ma soprattutto la gioia di vivere con noi un magico mix di arte ed emozioni. Proprio come dice il titolo dello spettacolo “Tutto per … una ragione”.

Una ragione che si rinnova di anno in anno più forte e più intensa che mai e che verrà svelata proprio nella

serata di venerdì. L’appuntamento principale è, per tutti coloro che lo vorranno, venerdì 5 luglio alle 21 sulla banchina del porto di Imperia Oneglia alla base del molo corto in Calata Aicardi nella nuova area manifestazioni del

Comune di Imperia con lo spettacolo teatrale musicale “Tutto per …. una ragione” con i ragazzi dell’Isah, i loro educatori e i professionisti della Global Art Studio capitanati dal maestro, ideatore e regista Adriano Strangis.

Non mancheranno momenti di comicità conditi da buona musica per passare insieme una serata speciale piena di gioia e serenità dove si dimostrerà ancora una volta che nessuno è in assoluto migliore di qualcun altro. Anche il pubblico verrà coinvolto in una festa dell’intera città. Le altre serate, come meglio descritte nel programma, vedranno giovedì 4 il concerto di due gruppi locali: i “Gayser Trugn Rock Band” e i “Lost in the Machine” mentre Sabato è attesa la “Bruno Santoro Band” garantendo animazione e coinvolgimento con musica conosciuta ed inedita.

Un plauso particolare va a quegli gli operatori dell’Isah e volontari che con forza di volontà e determinazione si impegnano oltre il dovuto per la buona riuscita di questa come di altre splendide iniziative. Si ringrazia per la collaborazione: il Comune di Imperia, la Provincia di Imperia, l agenzia delle Dogane, la Capitaneria di Porto di Imperia, la Go Imperia, la Croce Bianca, la protezione civile di Imperia, l’ing. Lorenzo Grassano e la ditta L’elettrico di Stefano Campeggio & C. L’ingresso è completamente gratuito e il divertimento garantito.

La locandina: tutto per piegh