Imperia, giornata di test fisici e seminari per dirigenti e allenatori dei Reds Rugby

Imperia. Lunedì 15 luglio alcuni dirigenti ed allenatori dei Reds Rugby si sono recati ad assistere alla giornata di test fisici e seminari tenutasi a Parma presso la sede della Franchigia italiana delle Zebre.

Reds rugby che aderiscono al progetto Zebre Family, ovvero la franchigia italiana che apre le porte di casa ai team del nord ovest e non solo per fa vivere agli appassionati il contatto con i giocatori, staff tecnici e strutture come se si fosse appunto in famiglia. Ecco quindi un piccolo club come quello dei REDS accolto da Francesca Boraschi (Community manager) e Leonardo

Mussini (Comunicazione e progetti speciali), gentilissimi ed a disposizione per tutta la giornata, in una cornice di alto livello, presenti giocatori oltre che delle Zebre, della Nazionale Italiana e permit player di diverse società italiana ed a confrontarsi con gli altri numerosi club del family pervenuti.

Seminari, attività e relazioni con altri club che hanno formato i tecnici in trasferta a Parma e che portano questa esperienza in campo rapportata ai baby ruggers dei REDS. Il reparto tecnico dei REDS vede allenatori muniti di tesserino FIR che stanno ultimando il livello 1, tecnici di livello 2 e livello 3…nonchè Educatori Sviluppo Rugby (figura specifica richiesta da FIR per il rugby scolastico), altri in attesa di formazione, nonché fisioterapista…uno staff dirigenziale sempre presente in campo e fuori…il tutto avente come filosofia societaria il divertimento dei bambini e a farli approcciare ad uno sport, dai più considerato ancora “solo per grandi”, con criterio e non lasciando nulla all’improvvisazione. Attività dei REDS Rugby TEAM che si svolge presso l’oratorio Regina Pacis di Artallo su campo in sintetico e club house (peraltro fresca di lavori di tinteggiatura), dove per la prossima stagione si alleneranno U.6 – U.8 – U.10.

Piccolo Club dei REDS che intreccia il suo sviluppo con top club italiani come le ZEBRE e non mancano supporti monegaschi dalla vicina Francia, un pot purri tutto dedicato ai più piccoli ma di interesse anche per genitori. Si ringrazia nuovamente il club delle ZEBRE e si invitano tutti i bambini a venirci a trovare sul campetto di Artallo dal 2 Settembre.