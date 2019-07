Imperia, Gianni Spinelli riconfermato alla guida delle Città dell’Olio della Liguria

Imperia. Gianni Spinelli Consigliere delegato del comune di Cesio, è stato riconfermato alla guida delle Città dell’Olio della Liguria.

All’assemblea dei soci liguri che si è svolta a Imperia giovedì 11 luglio, hanno partecipato i rappresentanti di 20 Comuni delle 36 Città dell’Olio che fanno parte della grande rete dei territori olivetati italiani. La scelta di Gianni Spinelli come coordinatore regionale è avvenuta per acclamazione e nel lavoro quotidiano per valorizzare le eccellenze e il paesaggio olivicolo ligure, si è deciso che ad affiancarlo sarà una squadra composta da Vittorio Centenaro sindaco di Leivi, Mauro Demichelis sindaco di Andora, Luca Vassallo sindaco di Chiusavecchia, Luana Mauro assessore del comune di Dolceacqua nel ruolo di vice coordinatori.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno rinnovato – ha dichiarato Gianni Spinelli - molto abbiamo fatto in questi anni per segnare la strada da percorrere insieme, ma sappiamo che non mancano gli ostacoli da superare. Ci attendono sfide molto importanti a partire dalla “Camminata tra gli Olivi” un esperimento di successo che lo ha portato tantissimi turisti nella nostra Regione e “Olio in Cattedra” il concorso per le scuole che abbiamo sempre considerato uno strumento efficace ed indispensabile alla diffusione della cultura dell’olio extravergine tra i giovanissimi. In più, quest’anno ci saranno i festeggiamenti per il 25esimo anniversario della nascita dell’Associazione nazionale Città dell’Olio di cui siamo orgogliosi di far parte. Siamo certi che sarà un evento di grande respiro, un’occasione per parlare della bellezza delle 325 Città dell’Olio italiane”.