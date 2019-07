Imperia, galleria statale 28 senza luci. Un utente: «Aspettano un brutto incidente per ripararle?»

Imperia. «Da quasi un mese la terza galleria della statale 28 è senza luci» – ci segnala un utente.

«Forse per ripararle bisogna aspettare che qualcuno faccia un brutto incidente (come sempre in Italia) o che ci scappi il morto (ma forse non basta). Inoltre anche quando scendono due gocce di acqua le luci all’interno della galleria si spengono. Non hanno ancora trovato plafoniere o scatole degli interruttori a tenuta stagna. Loro si tutelano mettendo un segnale con scritto “galleria saltuariamente non illuminata” così non devono fare spese».