Imperia, fuga di gas causata da incidente automobilistico

Imperia. Un’auto fuori dal controllo di chi era alla guida ha urtato è rotto un tubo esterno del gas, causando la fuoriuscita di quest’ultimo.

E’ successo verso le 14 in salita Bertella, vicino alla clinica Sant’Anna. L’automobilista dev’essere rimasto illeso. Sul posto, per mettere in sicurezza la perdita, intervengono i vigili del fuoco.