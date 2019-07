Imperia, focus dell’ordine dei Consulenti del Lavoro per richiesta assegno per il nucleo familiare

Imperia. L’Inps interviene sulle somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità, specificando quali misure possono essere computate nel reddito familiare complessivo, ai fini della richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF). Questo il riepilogo delle prestazioni interessate contenute nel Messaggio dell’Istituto n.2767/19: premio di 800 euro per la nascita o adozione di figli a partire dal 2017; assegno mensile di natalità (c.d. bonus bebè) per i figli nati dal 2015 al 2019; reddito di garanzia, contributo famiglie numerose e assegno regionale per il nucleo familiare per gli appartenenti alla Provincia Autonoma di Trento e alla Regione autonoma Trentino Alto Adige. Seguono le precisazioni Inps per loro influenza sul reddito: sia l’assegno di natalità che il premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non possono essere presi in considerazione nella verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.

Il reddito di garanzia e il contributo famiglie numerose, invece, in quanto misure di natura assistenziale, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti così come per l’assegno regionale per il nucleo familiare, a cui si applica il regime fiscale dei redditi esenti. Ricordiamo che dal 1° aprile 2019 le domande per ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che finora venivano presentate dal lavoratore dipendente al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’INPS in via telematica. Questo per consentire il calcolo corretto calcolo dell’importo spettante al lavoratore ed assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi calcolati dall’Inps sono visibili nella specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. L’applicazione “Consultazione Importi ANF”, invece, consente ai datori di visualizzare le informazioni relative alle domande di assegno nucleo familiare Dipendenti (ANF DIP): importi massimi spettanti, giornalieri e

mensili, e periodo di riferimento. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.