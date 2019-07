Imperia, firmata la convenzione tra Protezione Civile Comunale e SS Trinità sulla squadra nautica

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha sottoscritto nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, la convenzione tra la Protezione Civile Comunale e il Nucleo Emergenza SS Trinità sull’utilizzo della squadra nautica.

Grazie alla convenzione saranno svolte due diverse attività: quella di soccorso marittimo e quella della squadra sub, che in caso di necessità potrà intervenire in ausilio e coordinata dalla Capitaneria. Presenti alla firma l’assessore alla Protezione Civile, Simone Vassallo, e i volontari delle due squadre.

«Vogliamo creare maggiore sinergia tra squadra comunale e la SS Trinità. La convenzione è un primo passo che ci permette di avere la squadra nautica della Città di Imperia – ha sottolineato il sindaco Claudio Scajola . Stiamo lavorando per rendere il sistema di protezione civile sempre più efficiente, con importanti novità che presenteremo a breve. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari per il loro prezioso contributo».