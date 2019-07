Imperia. Fine stagione sportiva per i baby atleti dei Reds Rugby Team ma non per gli educatori che hanno collaborato col Coni di Imperia per Educamp.

Ma andiamo per ordine, i piccoli hanno festeggiato la fine stagione con una festa tenutasi presso oratorio di Artallo alla quale hanno partecipato bambini, genitori, simpatizzanti e special guest della serata Arnaud Bertolo, capitano della squadra Monaco Rugby ( società neopromossa in Federal 3 francese), un regalo per i piccoli Reds a coronare una bella stagione sportiva (11 raggruppamenti Fir validi per l’U8 e 7 validi per l’U6 secondi solo ai pari categoria delle società genovesi), con tanto di sfida finale grandi contro piccoli in serata.

In merito ad Educamp gli educatori nonché tecnici federali dei Reds sono stati ivi presenti, nelle prime settimane, dando idea ai bimbi che si sono susseguiti, nelle fasi delle giornate, di come il rugby sia divertimento e si possa praticare in un ambiente inusuale come la palestra. I Reds hanno portato al palazzetto dello sport delle H a misura di bambino, (le porte del rugby) e hanno potuto giocare anche con i più piccoli.

I Reds hanno fatto incuriosire parecchi bambini che hanno già preso nota dell’ inizio della nuova stagione: 2 settembre 2019, dalle 17, presso il campo dell’oratorio di Artallo, via Artallo 151. Non per ultimo, da oggi, gli educatori Reds saranno insieme ai piccoli del centro estivo Magicabula 2019 per far conoscere il minirugby. Buone vacanze e a presto!