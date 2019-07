Imperia, con gli “shuttle” cambia in via sperimentale la circolazione sulla banchina di Calata Cuneo. Ecco come

Imperia. Cambia , in via sperimentale, la circolazione e la segnaletica lungo la banchina “Calata G. Cuneo” del Porto di Oneglia. Nel periodo durante il quale transiteranno i minibus navetta (shuttle) quest’ultimi avranno un’ apposita corsia dedicata individuata mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale che collegherà, senza soluzione di continuità, i varchi dl ponente e di levante.

La circolazione del bus navetta nella suddetta corsia dovrà avvenire alla velocità limite di 10 km orari, adottando la massima prudenza. in considerazione degli imprevisti rischi dovuti alla possibile interferenza con l‘adiacente area “ciclo-pedonale” e con l’ulteriore area di banchina ordinariamente destinata alle attività portuali. Al fine di assicurare il regolare transito del suddetto bus navetta, nella corsia a ciò dedicata, è fatto divieto di sosta e fermata ad ogni altro veicolo.

E’ predisposta, secondo il percorso meglio dettagliato nell’allegato stralcio planimetrico un’ulteriore corsia riservata alla circolazione “ciclo-pedonale”, individuata anch’essa mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, con precedenza assoluta ai pedoni. l velocipedi dovranno transitarvi con la massima cautela. a velocità debitamente moderata, tenendo conto della possibile presenza dl pedoni ed adottando ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del suolo e dalle insidie, non prevedibili che possono presentarsi durante la circolazione. Art. 3 Accesso, circolazione e sosta mezzi autorizzati L’accesso, |a circolazione e l‘eventuale sosta in “Calata G B. Cuneo” dei veicoli destinati al trasporto/movimentazione del pescato, di quelli destinati a particolari servizi tecnici (recupero rifiuti. fornitori. manutentori di bordo, etc.) richiesti dalle unità da pesca e dalle unità commerciali presenti all’ormeggio.

Sono consentiti nell’apposita corsia a ciò riservata ed opportunamente individuata da idonea segnaletica orizzontale. Ai mezzi specificatamente autorizzati dalla Capitaneria di porto di Imperia. Per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle operazioni e sotto la responsabilità delle società/ditte operanti. curando di evitare ogni forma di intralcio alla restante circolazione portuale, e senza comunque ma invadere la fascia di rispetto di ciglio banchina delimitata da apposita linea gialla. Il transito e la circolazione dovranno avvenire avvalendosi del varco di accesso di levante. nel senso unico di marcia verso ponente. con uscita tramite il varco ivi predisposto in corrispondenza di Piazza De Amicis (il tutto come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico).

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA PLANIMETRIA