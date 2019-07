Imperia. Era diventato il simbolo della città che non funziona: il tratto di passeggiata di viale Matteotti a picco sull’ex ferrovia chiuso da anni per un cedimento dovuto ad un movimento franoso della lunghezza di una ottantina di metri è stato liberato dal cantiere.

Gli interventi sono stati realizzati realizzati dall’ impresa Preve Costruzioni Spa di Roccavione (Cn) per un importo netto contrattuale di 316.647,74 euro IVA esclusa.

A dirigere i lavori lo Studio Associato Pino & Bertora di Imperia che ha realizzato anche la progettazione.

L’opera di consolidamento è stata realizzata tramite la messa in opera di micropali in acciaio, alla sommità dei quali è stata realizzata una trave in cemento armato a sezione rettangolare. Tale trave è stata collegata ad una serie di pali tiranti.

Dopo aver completato i lavori di messa in sicurezza del muro, sono stati realizzati, per il tratto interessato, una nuova condotta di acque bianche (l’attuale risulta essere otturata) e un nuovo cavidotto in cemento armato.

L’intervento si concluderà con il rifacimento della strada e della pavimentazione del marciapiede coordinato con quello dei marciapiedi (con abbattimento barriere architettoniche) dalla zona cosiddetta “dei due leoni” fino a piazza Roma.